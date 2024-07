Este domingo, dia 21 julho, chegou ao fim mais uma edição das festas de Benfica do Ribatejo e o balanço é “muito positivo”.



Cândida Lopes, presidente de junta da vila, em declarações a O ALMEIRINENSE destacou a presença de “muita gente e tasquinhas sempre cheias”.

A autarca sublinhou ainda a realização do passeio de pasteleiras “que foi um sucesso” e reforço a excelência do espaço onde decorreram os festejos: “O espaço está muito acolhedor”.



Em 2025, as Festas de Benfica do Ribatejo regressam.