Cadeia de supermercados doa cabazes de bens essenciais aos bombeiros de Santarém

O Pingo Doce entregou cabazes com bens essenciais às corporações de Bombeiros Voluntários de Santarém e Bombeiros Sapadores de Santarém, para ajudar quem está no terreno na época mais critica de risco de incêndio. Reforçando a sua proximidade com a comunidade, o Pingo Doce vai entregar mais de 1800 cabazes a corporações de bombeiros de todos o país.

Esta ação de solidariedade visa contribuir para uma ajuda mais direta aos quartéis de bombeiros, através do donativo de artigos alimentares que possam apoiar os operacionais. Os cabazes entregues em cada corporação de bombeiros são constituídos por barras de cereais, águas e bolsas de fruta, assim como cremes hidratantes, produtos que são muito importantes para as corporações de bombeiros em situações de combate a incêndios.

“Com a doação destes cabazes o Pingo Doce vem reforçar o apoio a todos os heróis que, por todo o país, ajudam a evitar a propagação dos fogos e a salvar vidas, todos os anos. Sabemos que perante uma emergência o tempo é escasso, por isso quisemos entregar já estes cabazes, que estão prontos a utilizar em caso de necessidades nestas corporações.” sublinha Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

As situações de emergência social e a colmatação da carência alimentar são duas das prioridades do Pingo Doce, que apoia regularmente instituições nas comunidades envolventes das suas mais de 480 lojas em todo o país, onde se inclui também as corporações de bombeiros. Este apoio materializa-se em oferta de produtos alimentares e equipamentos, mas também através do programa Bairro Feliz, que já apoiou mais de 200 projetos submetidos por corporações de bombeiros desde 2019.