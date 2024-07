A Águas do Ribatejo informa que devido a intervenções no sistema de abastecimento de água da Almeirim, com intervenção na Rua dos Charcos, prevê constrangimentos com eventuais falhas no abastecimento de água no período entre as 8h e as 18h, nos dias 25 e 26 de julho de 2024, quinta e sexta-feira.



As perturbações devem ocorrer na rua dos Charcos.

A empresa alerta que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento. Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente.