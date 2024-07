Crescente insegurança no concelho de Almeirim

Nos dias que correm, infelizmente, basta folhear qualquer periódico da região de Santarém e verificamos que a cidade de Almeirim aparece mencionada com cada vez maior frequência e pelas piores razões.

Desde o mês de Março que se nota uma tendência crescente e alarmante em torno desta questão bastando para isso ver as notícias publicadas a 22-03-2024 e a 07-05-2024 no Correio do Ribatejo, a 14-06-2024 e 21-06-2024 n’ O Almeirinense e a 19-06-2024 n’ O MIRANTE. Aliás, de acordo com a notícia de 07-05-2024, no Correio do Ribatejo, deu-se a apreensão de estupefacientes e material associado, a detenção 3 pessoas bem como a constituição de mais 14 arguidos, “…Através destas ações, a Guarda Nacional Republicana pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando ainda prevenir ilícitos criminais. Nesse sentido tem assegurado o policiamento regular da zona em apreço em ações coordenadas de patrulhamento e fiscalização, promovendo assim a visibilidade e segurança pública…”.

Apesar de serem louváveis e dignos de nota os esforços da GNR perante este panorama cada vez pior, os mesmos nunca serão suficientes se não existir um Plano de Segurança Municipal elaborado pela Autarquia baseado no constante diálogo com as Forças de Segurança e Proteção Civil. Sim, a situação começa a tornar-se demasiado má ao ponto de ser necessário um instrumento de gestão deste tipo. Não há como esconder sendo que este tipo de tendências, se não for alvo de resposta rápida, têm o potencial para se tornar em questões sem solução a longo prazo. Infelizmente, foi o que terá acontecido na Zona Industrial da Cidade e não só.

Aliás, conforme se lê no jornal O MIRANTE a 19-06-2024 “Na edição passada O MIRANTE deu conta da insegurança que está a aumentar entre os empresários da zona industrial. Entretanto mais duas empresas foram assaltadas e registou-se também um assalto a uma residência no centro da cidade. A GNR tem vindo a comunicar ao Ministério Público e Tribunal de Família e Menores os casos em que são suspeitos dois menores de idade e não pode fazer mais nada…”. E ainda acrescenta, “Recorde-se que Almeirim tem sido notícia pelas piores razões nas últimas semanas. Tal como O MIRANTE noticiou na edição passada, há um mês e meio que a zona industrial de Almeirim está a ser fustigada por assaltos, com vários roubos em empresas, alguns à descarada ao final do dia, havendo mesmo empresas que já foram visitadas duas vezes pelos ladrões. Além do que roubam, os estragos que provocam são uma preocupação dos empresários.”.

É incrível e ensurdecedor o silêncio do Executivo Camarário em torno desta questão. Nada tem sido feito acerca desta questão para além de remedeios temporários através da ações de controlo e intervenção periódicas. Estas medidas são úteis para o restabelecimento de controle sobre uma situação sobre a qual se perdeu o pulso temporariamente. No entanto, nada fazem para a resolver de uma forma definitiva e eficaz.

Neste Plano Municipal é necessário delinear uma estratégia de combate e mitigação a este tipo de situações que podem passar por medidas como: a criação de um programa escolar de sensibilização dos mais jovens em torno das questões de segurança individual e comportamentos de risco através de visitas das Forças de Seguranças às escolas; A criação de programa semelhante direcionado aos idosos; uma maior presença de efetivos nas ruas (quando possível) com o intuito de dissuasão de comportamentos ilícitos e potenciar um maior clima de segurança bem como fomentar o diálogo e a transmissão de informações e denúncias entre cidadãos, Autarquia e Forças de Segurança. Para além destas medidas outras poderão ser tomadas ao serem consultadas as referidas Forças de Segurança e implementadas pela Autarquia.

Por fim, se efetivamente nada for foi feito com celeridade pelo Executivo Camarário, teme-se que esta situação, em termos gerais, se torne incontrolável visto que comportamentos ilegais criam condições ideais para o seu próprio crescimento e proliferação. Posto isto, este tipo de situações não pode pôr em causa a Segurança da Cidade e dos seus Habitantes.

António Neves Carneiro – Chega Almeirim