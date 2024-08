A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou em reunião de câmara de 21 de maio de 2024, a atribuição de uma comparticipação no valor de 28 euros por aluno, do 5º ao 12º ano de escolaridade do ensino público para aquisição de livros e material escolar, abrangendo cerca de 1753 alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas da Cidade do Entroncamento.

Prevê-se um investimento total de 49.084,00 euros no ano letivo de 2024/2025.