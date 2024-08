Produção Bioindustrial de Insetos na Escola Superior Agrária de Santarém

O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Produção Bioindustrial de Insetos, foi aprovado pelo Governo e irá funcionar na Escola Superior Agrária de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém, estando as candidaturas abertas até ao dia 23 de agosto.

Com a aprovação deste Curso Superior, Santarém torna-se indubitavelmente o cerne de um Novo Setor Bioindustrial. É dado assim mais um importante passo para que os objetivos previstos na Agenda Mobilizadora InsectERA, que visa a criação efetiva de um novo setor bioindustrial em Portugal, possam ser atingidos, sendo que neste caso em concreto, se visa dinamizar a criação do INSECT TRAINING NETWORK, rede de cursos superiores e de formações curtas liderada pela Egas Moniz School of Health and Science, no âmbito da Agenda, e que deverá formar os quadros que irão integrar as empresas apoiadas por esta agenda do PRR.

Os alunos que optarem por este inovador curso superior, terão os seus estágios assegurados nas empresas do setor que estão instaladas em Santarém, para além de que a generalidade destes novos diplomados terão emprego garantido neste novo setor que deverá gerar mais de 100 novos postos de trabalho em Santarém até 2025. Este é um fator importante a ter em conta nos jovens que vão tomar a decisão do seu futuro profissional. Estes jovens terão oportunidades de crescimento, pessoal e profissional, pois irão estar inseridos num Novo Setor Bioindustrial, a nível nacional e internacional e contribuir para este novo setor que gera oportunidades todos os dias.

Este novo setor, está muito assente em conhecimento e investigação científica nacional, envolvendo parcerias com várias instituições de ensino superior. Assim, a participação neste curso não somente poderá permitir a entrada num novo setor produtivo e assegurar o emprego aos alunos, como formará para seguir outros cursos superiores, abrindo novas portas, estando ligado em rede com outros cursos através da Insect Training Network.

Porém, um dos maiores destaques do curso técnico superior na produção bioindustrial de insetos que nasce em Santarém é a sua ligação com o Entopreneur Center, um centro de empreendedorismo que nasce igualmente em Santarém e que é gerido em colaboração com a P-BIO no âmbito da Agenda Mobilizadora InsectERA. Assim, será permitido aos alunos e a outros interessados desenvolver as suas competências empresariais e fomentar a criação de novas empresas neste setor, sendo criadas formações como o Insect bootcamp que visam a transferência de conhecimentos e tecnologias, com o objetivo último de criar sinergias, fomentar o setor e alavancar Portugal.

Por fim, deve ser referido que estão previstos investimentos em novos espaços industriais, que serão geradores de emprego, em especial em trabalhadores formados e credenciados para o setor, como acontece com os alunos do Cursos Técnico Superior de Produção Bioindustrial de Insetos. Assim, um aluno que ingresse no curso em setembro de 2024 estará a estagiar numa das empresas do setor em Santarém, como a EntoGreen, a Thunder Foods ou a Cricket Farming Company, em 2025.

O setor aposta na formação e nas pessoas, criando impactos sociais e económicos significativos e tendo como missão contribuir para a sustentabilidade agroalimentar.

Saiba mais sobre o curso em: https://academicos.ipsantarem.pt/cursos_geral.apresentacao?P_grau=TESP