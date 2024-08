Santa Casa de Almeirim duplica espaço da fisioterapia 

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim vai investir cerca de 300 mil euros na construção de um segundo piso nas instalações da fisioterapia. Esta ampliação vai duplicar a capacidade de 90 utentes/dia para 180/dia, reduzindo significativamente o tempo de espera e melhorando a qualidade do serviço. A decisão de avançar para esta obra surge também porque a capacidade estava praticamente esgotada.

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim tem uma larga experiência na área da Reabilitação. A Fisioterapia funcionava desde 1987, nas instalações do Lar – Residência de São José, com acordo com a Administração Regional de Saúde e, mais recentemente, com o Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e Assistência da Doença aos Militares, SAMS, Advancecare, Plano de Saúde Wells e ADSE.

A Mesa Administrativa investiu nesta valência, com a construção de um novo edifício dedicado exclusivamente a este serviço. Localizado no centro de Almeirim, na Rua Almirante Reis n.º 36, numa zona privilegiada e com estacionamento privativo, a Clínica tem cerca de 270m2 e dispõe de tecnologia e equipamento de ponta. Esta valência de cariz inovador e competitivo será com certeza uma referência regional em Medicina Física e de Reabilitação, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 14h.

No futuro o espaço aumenta e a resposta vai duplicar.