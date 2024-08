Serviço de Urgência da ULS da Lezíria realiza primeira reunião do serviço

O Serviço de Urgência da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) realizou, no dia 7 de agosto, a sua 1.ª Reunião do Serviço, que contou com transmissão online por Teams, permitindo a participação dos profissionais que não puderam estar presentes no Auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

A reunião foi iniciada pelo médico Rui Garcia, diretor do Serviço de Urgência, que destacou a importância da mudança de mentalidade no Serviço Nacional de Saúde (SNS), enfatizando a transição de um sistema reativo para um sistema proativo. Salientou ainda que o modelo das Unidades Locais de Saúde (ULS) impõe uma significativa transformação na forma de cuidar dos cidadãos, exigindo que as instituições e os próprios cidadãos se adaptem para contribuir para o bem-estar e saúde coletiva. Citando Charles Darwin, lembrou que “as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças”!

O responsável reforçou ainda a missão do Serviço de Urgência que visa “prestar cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, humanizados, adequados e em tempo útil, garantindo a promoção do desenvolvimento profissional dos seus colaboradores”.

Sandra Marques, enfermeira gestora do Serviço de Urgência Geral, fez um sumário dos projetos recentemente implementados, como por exemplo, o envio de SMS aos familiares dos doentes, dando conhecimento sobre o seu percurso durante a permanência no Serviço de Urgência. Destacou ainda o Projeto “Support Debriefing como cultura para redução do stress”, que foi um dos três vencedores da 3.ª edição da Bolsa “Capital Humano em Saúde” da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH).

A apresentação dos projetos futuros iniciou-se com Marta Bacelar, que abordou um novo projeto que permitirá o agendamento direto pelo SNS24 para os Cuidados de Saúde Primários, otimizando a utilização dos recursos da Urgência Hospitalar para situações realmente urgentes e emergentes. Paula Lino, enfermeira gestora do Departamento da Urgência, apresentou todos os outros projetos futuros, dos quais se destaca a aquisição de equipamentos e realização de algumas empreitadas, atualização do site do Departamento, divulgação de Procedimentos de Trabalho e atualização e criação do Regulamento Interno e Manuais e Normas.

No encerramento da reunião, foi anunciada a 1.ª edição de uma atividade de teambuilding, agendada para setembro. O encontro terminou com um espaço dedicado à apresentação de sugestões pelos participantes, momento que contribuiu para enriquecer o debate. Rui Garcia expressou a sua satisfação com a realização da reunião e agradeceu o envolvimento e contributo de todos.