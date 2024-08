ULS da Lezíria alerta para a importância adoção de medidas de proteção adicionais face ao calor

O distrito de Santarém e o concelho de Almeirim estão sob aviso amarelo esta quinta e sexta-feira, dias 15 e 16 de agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Esta situação levou as a Unidade Local de Saúde da Lezíria a relembrar a importância da adoção de medidas de proteção adicionais perante as elevadas temperaturas.

A ULS da Lezíria recomenda a população a reforçar a hidratação, bebendo água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas. Se dificuldade de deglutição, utilizar água gelificada; Fazer refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia; Utilizar roupa larga, de cor clara e de algodão, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta; Usar menos roupa na cama, sobretudo quando se tratar de doentes acamados; Manter-se em ambientes frescos e arejados ou climatizados, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

Mas também evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas; Utilizar protetor solar com fator > 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas; Ter especial atenção com os doentes crónicos, crianças, grávidas, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas; Assegurar que as crianças consomem frequentemente água e que permanecem em ambientes frescos e arejados. As crianças com menos de 6 meses não devem ser sujeitas a exposição solar, direta ou indireta; Se trabalhar no exterior, faça-o acompanhado, porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência; Contactar e acompanhar as pessoas idosas e outras pessoas que vivam isoladas e assegurar a sua adequada hidratação e permanência em ambientes frescos e arejados; No período de maior calor, correr as persianas ou portadas, e ao entardecer deixar que o ar circule pela casa;

A ULS da Lezíria recomenda ainda que em caso de emergência e de apresentar sinais de alerta (suores intensos, febre, vómitos/náuseas ou pulsação acelerada/fraca), contactar o Serviço Nacional de Saúde, através do número 808 24 24 24, ou ligar para número europeu de emergência 112; Manter-se informado relativamente às condições climáticas, para poder adotar os cuidados necessários.