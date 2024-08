João Nunes em 4º e João Anunciação em 15º nos campeonatos nacionais de estrada 2024

João Anunciação e João Nunes, ciclistas naturais de Fazendas de Almeirim, foram 4º e 15º classificados nos campeonatos nacionais de estrada 2024, que se realizaram nos dias 10 e 11 de agosto, em Vila Franca de Xira.

No sábado, João Nunes, da equipa ABTF Betão – Bairrada, bateu-se entre os melhores e foi o 4.° classificado na

vertente de contrarrelógio, num esforço individual de 17,8 quilómetros, pelas estradas de Castanheira do Ribatejo.

Os atletas da ABTF Betão – Bairrada participaram na prova de fundo, que teve partida e chegada no Parque Urbano do Cevadeiro. Os dois atletas do concelho tiveram pela frente 105,1 quilómetros, que além da exigência do percurso, contou com inúmeros ataques desde os quilómetros iniciais. João Anunciação fez o 15º lugar e João Nunes o 29º lugar.