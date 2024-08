Hospital de Santarém reabre urgência de Obstetrícia e Ginecologia

O Hospital Distrital de Santarém reabriu esta terça-feira, dia 21 de agosto, a sua urgência de Obstetrícia e Ginecologia, após alguns dias de encerramento, devido à falta de profissionais para completar as escalas.

Com esta reabertura, o distrito de Santarém passa a ter apenas uma urgência de Obstetrícia e Ginecologia aberta, uma vez que no Médio Tejo, concretamente o hospital Dr. Manoel Constâncio (Abrantes) tem este serviço encerrado há vários dias.

A reabertura em Santarém é a principal alteração em relação a terça-feira no mapa de resposta sazonal dos serviços hospitalares, segundo informação publicada no Portal do SNS às 09:00. O País tem quatro unidades com serviços de urgência encerrados.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) apela à população para “ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia”.