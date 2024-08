Oficinas artísticas dinamizadas pela oficINa e pelo Núcleo RASGO na ULS da Lezíria

A OficINa – Arte Bruta Inclusiva, sediada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS da Lezíria e o Núcleo RASGO, em parceria, vão dinamizar um ciclo de oficinas artísticas. No âmbito destas oficinas, os participantes terão a oportunidade de explorar diferentes formas de expressão artística. A primeira oficina artística será já no dia 31 de agosto e as seguintes decorrerão mensalmente até dezembro, das 10h00 às 13h00, na oficINa (edifício anexo ao Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria).

A primeira oficina deste ciclo está agendada para sábado, dia 31 de agosto, e será uma oficina de vídeo, que proporcionará aos participantes uma oportunidade única de experimentar a animação como meio de expressão artística e de reinterpretação visual.

De acordo com o calendário temático, no dia 14 de setembro decorrerá a oficina de música que irá ensinar os participantes a criar, produzir e gravar música, sem sair de casa, usando apenas um computador e um software de produção musical.

No mês de outubro, a oficina será dedicada à ilustração com uma abordagem com base em vários materiais e técnicas de impressão e pintura. Segue-se a oficina de design, no dia 9 de novembro, com exploração tipográfica. O ciclo encerra no dia 14 de dezembro, com a oficina de fotografia, procurando desafiar o pensamento e estimular a criatividade.

As oficinas artísticas são abertas à comunidade e gratuitas, mas sujeitas a inscrição prévia através do e-mail r.inserir@ulsleziria.min-saude.pt (limitada a 15 participantes).

A OficINA – Arte Bruta Inclusiva é um projeto integrado no Serviço de Psiquiatria da ULS da Lezíria, que promove a inclusão social e o desenvolvimento de aptidões artísticas.

O Núcleo RASGO é um núcleo interdisciplinar, dedicado à dinamização artística e cultural, criado pelos jovens Miguel Canaverde, Luís Calixto, Ivo Santos, Afonso Calixto e Afonso Prata.