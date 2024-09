Ciclistas de Fazendas de Almeirim na Volta a Portugal de Juniores

João Anunciação e João Nunes, ciclistas naturais de Fazendas de Almeirim, participaram com as cores da ABTF Betão – Bairrada na 18.ª Volta a Portugal de Juniores, que se realizou entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro. A competição contou com um pelotão de 138 atletas, em representação de 20 equipas, que pedalaram pelas estradas das Beiras e Serra da Estrela, ao longo de 408,1 quilómetros, distribuídos por quatro etapas em linha e um contrarrelógio individual.

Os atletas do concelho de Almeirim integraram a equipa Bairradina, que alinhou com um septeto composto por David Gil, João António, João Anunciação, João Nunes, Francisco Alves, Tiago Carmo e Tomás Oliveira.

A 1ª etapa decorreu entre Celorico da Beira e Almeida e foram pedalados 96,3 quilómetros, tendo sido uma jornada exigente de muito sobe e desce e com o vento forte a endurece-la. David Gil, da ABTF Betão – Bairrada, foi o melhor elemento, ao finalizar na 11.ª posição.

Mêda recebeu a chegada do pelotão júnior, ao fim dos 107,2 quilómetros, da 2ª etapa, que se iniciou em Trancoso. João Anunciação, da ABTF Betão – Bairrada, fez parte da fuga do dia que se formou após o 1º prémio montanha (34,7km) e que chegou até ao início do último prémio montanha que coincidiu com a linha de meta. Porém na linha de meta o melhor elemento da equipa Bairradina foi João António, que finalizou na 14.ª posição.

A 3ª etapa contou com jornada dupla. De manhã, o pelotão pedalou 78 quilómetros, entre o Sabugal e Penamacor, e João António, da ABTF Betão – Bairrada, integrou a única fuga do dia, que se formou a faltar 15 quilómetros para a chegada e vingou até à linha de meta, tendo-se verificado uma chegada ao sprint onde o João finalizou na 4.ª posição. De tarde, enfrentaram um exigente contrarrelógio individual de 19 quilómetros em Penamacor, tendo Tiago Carmo, da ABTF Betão – Bairrada, sido 9.º.

A Volta terminou no domingo com uma etapa de 107,6 quilómetros, entre o Fundão e a Covilhã. Muitos foram os ataques mas há que realçar que Francisco Alves, da ABTF Betão – Bairrada, fez parte de um dos grupos fugitivos e até venceu a meta volante dos Orjais (62,5km) e mais tarde David Gil, também da formação Bairradina, integrou uma fuga e viria a concluir a tirada na 4ª posição.

Nas contas finais da classificação geral individual, a ABTF Betão – Bairrada encerrou a Volta com João António (12.°), Tiago Carmo (20º), João Nunes (31°), David Gil (33°), Tomás Oliveira (35°), João Anunciação (43°) e Francisco Alves (48°), coletivamente finalizou na 5.ª posição.