Sete detidos pela GNR por roubo, posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Caldas Rainha deteve cinco homens com idades compreendidas entre os 17 e 43 anos e duas mulheres com 40 e 43 anos, por roubo, posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes, no dia 3 de setembro, no concelho de Coruche.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Leiria refere que as detenções foram efetuadas após uma “investigação relacionada com crime de roubo em residência no dia 2 de julho, da qual resultaram agressões físicas a um idoso, na localidade de Bairro da Sra. da Luz, em Óbidos”.

Na operação levada a cabo, os militares “realizaram cinco buscas, duas em residências e três em veículos”, que resultaram na apreensão de: 171 doses de cocaína; 66 gramas de produto de corte para cocaína; Um frasco de amoníaco para produção de crack; Uma pistola; Duas caçadeiras; 54 munições; Um cano de carabina desmontado; Duas facas; 2 020 euros em numerário.

“Dois dos detidos, um dos quais com antecedentes criminais por roubo, furto, tentativa de homicídio e posse de arma proibida, permanecerão nas instalações da Guarda até serem presentes, no dia 5 de setembro, no Tribunal Judicial de Leiria. Os restantes detidos foram notificados e serão presentes no Tribunal Judicial de Leiria”, adianta a mesma fonte.

Esta ação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, do Destacamento Territorial de Coruche, do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém e Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Leiria, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) e Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção.