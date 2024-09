Politécnico de Santarém promove I Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior

O Instituto Politécnico de Santarém promove, no próximo dia 10 de outubro, as I Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior, no âmbito do projeto (sobre)Viver bem no Ensino Superior, desenvolvido no contexto do Programa Nacional de Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior.

A iniciativa, que é uma estreia a nível nacional, acontece no Convento de São Francisco, em Santarém, e contará com a presença de oradores que trazem temas atuais e desafiantes relacionados com a saúde mental e o bem-estar no ensino superior.

O evento vai contar com a presença de figuras como Joaquim Mourato, diretor geral do Ensino Superior, Rui Marques, Coordenador do Relational Lab, Inês Sousa, Investigadora de Pós-Doutoramento no ISCTE, Ivone Patrão, Psicóloga, Professora Auxiliar no ISPA ou Tiago Pereira, Psicólogo, Membro da OPP.

Havaerá ainda momento para uma mesa redonda sob o tema “Impacto do Voluntariado e Serviço na Saúde Mental dos Universitários – Missão País Importância do Sono no Ensino Superior” com a moderação de Jorge Humberto Dias, Filósofo e participação de Teresa Rebelo Pinto, Psicóloga e Somnologista Mindfullness e auto-cuidado no Ensino Superior e Ana Isabel Gomes, Médica Especialista em Psiquiatria.