Jovem de Fazendas de Almeirim morre em despiste de moto

Um jovem de 27 anos morreu vítima de despiste do motociclo que conduzia, ao início da noite deste sábado, dia 7 de setembro, na Estrada Municipal 577, no lugar de Corvas, perto de Marianos e Murta, no concelho da Chamusca.

A vítima é João Bento, natural de Fazendas de Almeirim e militar da Unidade de Trânsito da GNR de Santarém, onde estava há cerca de meses.

Segundo apurou O Almeirinense, o jovem seguia em direção a Fazendas de Almeirim quando, por circunstâncias ainda por apurar, terá entrado em despiste e embatido num poste, acabando por cair numa vala. À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, mas, apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação e o óbito foi verificado no local. O alerta para este acidente foi dado pelas 20h13.

João Bento, a vítima mortal

Nas operações de socorro no local estiveram 15 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Tejo e GNR, incluindo uma equipa de psicólogos do INEM, que esteve no local a prestar apoio à família da vítima.

A GNR tomou conta da ocorrência e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do acidente.

O corpo do jovem foi transportado para a morgue de Torres Novas.

O militar da GNR era amigo de João Reguinga, o jovem que morreu vítima de acidente de motociclo, no passado mês de dezembro, na Circular Urbana de Almeirim. (ver notícia aqui)