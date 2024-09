Arte, cultura, música e comércio tradicional aberto na Noite Branca em Almeirim

Arte, cultura, música e comércio tradicional são os ingredientes para a noite mais branca na cidade de Almeirim. O Movimento Palco e a MovAlmeirim promovem a Noite Branca, no próximo dia 14 de setembro, em Almeirim.

Segundo a organização, a Noite Branca conta com espetáculos de dança, música ao vivo, teatro, artesanato e muito mais, em quatro palcos, distribuídos pela rua Dionísio Saraiva, Rua 5 de Outubro, Jardim da República e Praça Lourenço de Carvalho, com os espetáculos a decorreram até às 3h00.

Em palco, vão estar a DJ Ana Isabel Arroja (Rádio Comercial); FiveVox, DJ M Simões; DJ Cremalheira; DJ Nuno Miguel; Teatro com Grupo Dreamers; Sevilhanas com o Grupo Sabor Flamenco; Dança com a secção de Dança dos 20km de Almeirim e Gala de Ópera, numa organização do Município de Almeirim.

Para além da parte musical e artística, os visitantes tem a oportunidade de fazer compras no comércio tradicional, uma vez que cerca de 40 comerciantes vão estar de portas abertas, neste dia, entre as 15h00 e as 24h00 e nos quiosques na praça Lourenço de Carvalho (Parque das Laranjeiras).

O evento vai provocar o condicionamento do trânsinto em várias artérias do centro da cidade. Ver abaixo: