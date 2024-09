A Marcha de Benfica do Ribatejo promove um Festival de Doces e Compotas, no próximo dia 28 de setembro, em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo.

O evento realiza-se recém renovado Largo Dr. Moita. A população é convidada a participar e a inscrever-se no certame, através do nº 914 142 334 (Maria Eugénia).

A organização é da Marcha de Benfica do Ribatejo e conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo.