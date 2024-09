Morte de João Bento causa consternação na comunidade de Fazendas de Almeirim

A morte de João Bento, de 27 anos de idade, num acidente de viação no passado sábado, dia 7 de setembro, causou enorme consternação junto da população de Fazendas de Almeirim.

O jovem militar da Unidade de Trânsito da GNR sofreu um despiste fatal, quando conduzia um motociclo na Estrada Municipal 577, no lugar de Corvas, perto de Marianos e Murta, no concelho da Chamusca. (ler notícia aqui)

Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar pelo jovem João Bento, onde se lamenta o sucedido e sua partida tão precoce. João é recordado pela sua alegria, o sorriso fácil e por uma frase de sua autoria: “Oh puto a vida é uma life, e tudo na life tem um price”.

A morte de João Bento, num acidente com um motociclo, acontece cerca de nove meses após do acidente fatal que vitimou João Reguinga, na Circular Urbana de Almeirim (ver notícia aqui). Os dois jovens eram amigos de infância.

O Comando Territorial da GNR de Santarém emitiu uma nota de pesar pela morte do seu militar, numa nota publicada nas redes sociais, onde apresenta as condolências a familiares e amigos.

“O Comando Territorial de Santarém está de luto. As nossas sentidas condolências à família e amigos do nosso militar que faleceu, vítima de acidente de viação. Presente!”, pode ler-se na nota publicada.

João Bento foi atleta das secções de atletismo e ciclismo da Associação 20 kms de Almeirim, que não deixaram de lamentar o sucedido e manifestaram o seu pesar, através das redes sociais.

“João Bento foi atleta da nossa equipa de formação, sempre se evidenciou pelo seu companheirismo, determinação, simplicidade e educação. Sempre enalteceu a nossa jersey, é e será sempre um campeão. Permanecerá vivo na memória de todos os que tiveram o privilégio de partilhar os trilhos com ele. Neste momento de dor, expressamos as mais sinceras condolências à família, amigos e a todos aqueles que tiveram o prazer de conhecer e conviver com João Bento”, refere a secção de ciclismo dos 20 kms de Almeirim.

Antes do ciclismo, o jovem integrou a secção de atletismo que também assinalou a trágica morte.

“Vimos por este meio apresentar as nossas condolências à família e (os muitos) amigos do João Bento. Descansa em paz campeão!”, menciona a secção.

Recorde-se que, na noite de sábado, dia 7 de setembro, o jovem seguia em direção a Fazendas de Almeirim quando, por circunstâncias ainda por apurar, terá entrado em despiste e embatido num poste, acabando por cair numa vala. À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, mas, apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação e o óbito foi verificado no local. O alerta para este acidente foi dado pelas 20h13.

Nas operações de socorro no local estiveram 15 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Tejo e GNR, incluindo uma equipa de psicólogos do INEM, que esteve no local a prestar apoio à família da vítima.

A GNR tomou conta da ocorrência e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do acidente. O corpo do jovem foi transportado para a morgue de Torres Novas.

Para já não são conhecidos a data da realização das cerimónias fúnebres, estando a libertação do corpo a aguardar decisão do tribunal.