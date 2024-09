Comissão Política aprova nome de Joaquim Catalão à Câmara

Última Hora: Joaquim Catalão é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Almeirim.



A escolha decorreu na noite desta quarta-feira, dia 18 setembro, e foi escolhido por unanimidade pelos militantes presentes na reunião.



Joaquim Catalão está na Junta de Freguesia há 12 anos e não se podia recandidatar.



A Comissão Política reforçou, numa nota enviada ao nosso jornal, a “confiança nas capacidades de liderança e compromisso de Joaquim Catalão, e acredita no contributo do candidato para o desenvolvimento e progresso do concelho.”

O candidato vai começar agora a formar equipa que o acompanhará nas eleições autárquicas 2025, e cujos nomes serão apresentados em breve.