Festival Sopa da Pedra: Dez anos sempre a crescer

Não se consegue contabilizar ao certo o número de pessoas que passou pelo 10.º Festival da Sopa da Pedra, mas terão sido muitos milhares e talvez até das mais participadas de sempre. A sexta-feira e sábado voltaram a ser os dias mais fortes do evento organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim.

Luís Manso assume com satisfação que o “festival correu bem. Os dias foram bons com casa cheia. Não conseguimos contabilizar, mas temos a ideia que tivemos mais gente que o ano passado e isto segue a trajetória de crescimento que temos tido ao longo destes dez anos”.

O grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim diz também que se “consolidaram as mudanças que tinham começado em 2023” e já pensa no próximo ano: “Nós estamos a crescer e é preciso estruturas para melhorar ainda mais pois queremos receber sempre o melhor possível quem visita o certame, seja de cá ou de fora. Por exemplo, devemos pensar em criar zonas de mais estacionamento e identificá-las. Mas agora vamos reunir e analisar o que há a melhorar”.

Pedro Ribeiro escreveu nas redes sociais um texto de balanço do evento, sublinhando que “é hoje o evento de maior projeção mediática do concelho. Aquilo que começou por ser uma visão, que na opinião de muitos não tinha futuro, é hoje uma realidade. Um evento que atrai dezenas, muitas dezenas, de milhar de pessoas com base na gastronomia. Um evento que é noticia na imprensa nacional com dezenas de minutos de exposição mediática, sobretudo nas TVs. Um evento que tende a crescer de ano para ano mas que é hoje uma referencia na qualidade tendo em conta a certificação europeia da Sopa da Pedra. A Confraria Gastronómica de Almeirim está de parabéns. Para além da organização conjunta deste Festival a Confraria é hoje uma instituição de referência no concelho que tem promovido, muitas vezes, de forma incompreendida, a nossa gastronomia, os nossos vinhos etc”.

Luís Manso, grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim

A rever

Nos últimos anos, a organização tem apostado em nomes fortes para atrair público durante a semana, pensando que o sábado é sempre um dia ganho sem ser preciso apostar. Apesar de estar muita gente no certame nesse dia, foi geral a ideia que o festival de folclore deve ser noutro dia ou noutra hora.