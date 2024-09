Paulo Marques lidera Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos em Santarém

Paulo Marques foi eleito presidente da direção da distrital de Santarém do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), que iniciou, oficialmente, com a sua primeira reunião de trabalho, no passado dia 20 de setembro, em Vila Nova da Barquinha.

A nova direção é composta por Paulo Marques (presidente), Vanda Bento (vice-presidente), Rui Alves (tesoureiro), Carla Simões (secretária) e Teresa Machado (vogal).

Em comunicado, a direção da distrital do STI destaca que alguns dos principais objetivos que pretende atingir, são fortalecer a sua representação no distrito, defender os direitos dos associados e melhorar as condições de trabalho em todas as instalações da AT, no distrito.

O novo presidente, Paulo Marques, destacou a importância da união dos trabalhadores dos impostos para enfrentar os desafios que a AT atravessa.

“É com grande satisfação que assumimos esta missão. O nosso compromisso é trabalhar em prol dos direitos e no interesse de todos os trabalhadores dos impostos, procurando sempre o diálogo e a negociação, estabelecendo as necessárias pontes no desenvolvimento dos objetivos a que nos propomos”, afirmou.

O representante fala numa cada vez mais insuficiência de recursos humanos que leva a sobrecargas de trabalho absolutamente desnecessárias, assinala o crescente número de conflitos com contribuintes, nos serviços de finanças, provocados essencialmente por esta falta de recursos. Salienta ainda a aparente pouca relevância que a tutela dá à função, que segundo o próprio, leva a esta onda crescente de descontentamento que transparece em cada trabalhador dos impostos.

Esta nova direção convida ainda todos os trabalhadores a unirem-se ao STI, participando ativamente nas atividades que serão propostas durante as próximas semanas.

“A força do sindicato está na união de todos”, ressaltou Paulo Marques.