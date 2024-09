Nova planta da flora portuguesa registada em Alpiarça

Paulo Rocha e Teresa Fonseca, membros da Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA), identificaram um núcleo de Funcho-limão (Foeniculum sanguineum), no passado dia 23 de junho, na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, em Alpiarça.

Segundo a AANA, o Funcho-limão (Foeniculum sanguineum) é um “endemismo ibero-magrebino, descrito para a ciência apenas em 2015 pelo investigador espanhol Antonio Pujadas”, e a associação salienta que foi “identificado em Portugal pela primeira vez em agosto de 2023 por Guilherme Ramos”.

A AANA registou a planta através da plataforma digital iNaturalist, a Sociedade Portuguesa de Botânica, que em outubro de 2023, lançou o desafio “ciência-cidadã” de registo da espécie em todo o território nacional.

A associação explica que funcho-limão se distingue do funcho comum “pela cor avermelhada das suas flores, enquanto o outro tem as flores amarelas. No caso das umbelas (em botânica; inflorescência em forma de guarda-chuva) no funcho-limão, há menos raios e flores por umbela do que no funcho”.

O seu nome comum deve-se à presença nos seus frutos de Limoneno (composto aromático encontrado essencialmente em citrinos).