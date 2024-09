Carolina Godinho, Maria Francisca Moniz e Sofia Santos saíram hoje, quarta-feira 25 setembro, de Almeirim para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Juniores de taekwondo, na Coreia do Sul, de 1 e 6 de outubro.

Jaime Rosário conduziu as atletas à conquista no campeonato nacional e às posições no ranking e foram convocadas para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Juniores.