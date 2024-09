Vasco Carvalho: “Existe tudo por fazer no Estádio”

A 12 de julho de 2022, Vasco Carvalho foi eleito Presidente do U. Almeirim. Ao ALMEIRINENSE, passa em revista estes dois anos e fala da necessidade de muitas obras no Estádio D. Manuel de Mello, numa fase em que o sintético deve começar a ser colocado. Nesta entrevista, também se fala da escola e claro, da política.

Já fez dois anos desde que foi eleito Presidente do União FC Almeirim. Que balanço faz destes dois anos?

Balanço Positivo. Dois anos de trabalho intenso na reorganização e revitalização do clube de modo a erradicar situações que estavam a levar o clube num caminho pouco benéfico para o mesmo. O clube perdia jogadores e receitas a cada época que passava e encontrava-se numa situação desesperante com a inexistência de receitas próprias sem as que “apareciam” no clube em virtude do protocolo existente com a Autarquia e a boa vontade do dono da SAD.

Na altura o processo foi conturbado. Chegou a pensar desistir?

Era expectável que o processo fosse conturbado e tumultuoso nas redes sociais, mas a capacidade que adquiri ao longo do tempo de me abstrair desse tema fez com que, com mais ou menos tranquilidade, conseguisse ultrapassar esse processo. Em alguns momentos, pensei e refleti, mas mais pelas pessoas que estavam comigo ou as que me são próximas do que por mim. A sensação que elas não mereciam o que se estava a passar fez-me, em muitos momentos pensar, se deveria ou não continuar com a minha intenção de avançar/continuar.

O que já gostava de ter feito e não fez? Porquê?

Gostava de ter o Estádio Dom Manuel de Mello com o novo relvado sintético e ainda não o consegui porque as despesas são muitas, as dívidas que herdamos não o permitiram, e agora, passados dois anos, começamos a respirar e a sobreviver de modo a conseguir caminhar para os nossos pressupostos / objetivos.

E o que fez de mal nestes dois anos?

Estar à frente de uma associação/coletividade implica tomar decisões que, inevitavelmente, agradam a uns e desagradam a outros. Faz parte do nosso dia a dia porque, quando se tem uma estrutura que envolve centenas de pessoas, o poder diretivo acarreta tomadas de decisão que podem vir a ser as mais corretas ou não. Somente o tempo e a experiência acumulada, em mais de doze anos nestas andanças, o confirmam. Mas com a certeza que todas as tomadas de decisão acontecem com o intuito de justiça e de melhorar/elevar o nome do União Futebol Clube de Almeirim.

A colocação do relvado sintético deu mais um passo. Será ainda a tempo desta temporada?

O relvado sintético será colocado muito em breve pelo que iremos fazer uma festa ainda este ano civil com a inauguração do mesmo. Aproveito o momento para convidar todos a estarem presentes nesse momento tão importante do clube e, com a particularidade, de ser o ano em que o mesmo faz 90 anos de existência.

O quanto vos tem feito falta este espaço?

Muita, pois, o número de equipas cresce a cada época que passa. Sendo um fator motivante é, em simultâneo, uma preocupação pois a necessidade de mais espaço aumenta a cada dia que passa com o aparecimento de novos jogadores.

Há outras obras a fazer no Estádio D. Manuel de Mello? Quais?

Eu diria que existe tudo por fazer no Estádio Dom Manuel de Mello. Temos melhorado, de uma forma simpática os balneários, para que, aquando da inauguração do relvado sintético, possamos utilizar os mesmos. Temos realizado alguns melhoramentos no edifício de apoio ao Estádio, mas o que existe por fazer é ainda muito. Iluminação, bancadas, espaço envolvente ao campo, bar do clube, criação de mais dois balneários ….

No plano desportivo, o que propõe para 2024/2025?

Em 2024/2025 o União Futebol Clube de Almeirim irá ter todas as equipas de futebol 11 no futebol masculino (Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores) e em, alguns escalões, teremos duas equipas pelo que iremos aumentar significativamente o número de equipas e o número de jogadores. No futebol feminino iremos ter três equipas (Benjamins, Infantis e Juvenis) e com o objetivo de aumentarmos o número de jogadoras, através de parcerias que iremos desenvolver com as Escolas do Concelho. Pretende-se que em todas as equipas sejamos competitivos e subir aos Campeonatos Nacionais com algumas delas.

No futebol sénior aposta forte na subida?

Esta época o nosso objetivo passa, mais uma vez, pela subida à I Divisão. Temos uma nova equipa técnica que, em parceria com a direção, se reuniu de um conjunto de jogadores com o intuito de sermos competitivos e conseguirmos a, tão desejada, subida à I Divisão que todos os adeptos e sócios do União ambicionam. Vamos ver se o conseguimos.

Treinador e jogadores vindos do águias é para replicar a subida?

A equipa técnica que nos veio ajudar esta época tem essa mais valia, foi campeã distrital da II Divisão na época passada, e por consequente, poderá ter esse conhecimento acrescido e mais experiência. Mas irá, sempre, necessitar que todos ajudem no longo percurso que temos pela frente.

Este ano, U. Almeirim e Footkart já se uniram no objetivo de separar futebol 7 e 11. Era algo que já se defendia há muito?!

Aquando da minha candidatura ao União Futebol Clube de Almeirim foi transmitido que, quando a equipa de iniciados do Footkart, baixasse ao futebol distrital, o União Futebol Clube de Almeirim passaria a ter, novamente, o escalão de iniciados. Foi o que aconteceu, num processo tranquilo, de modo a honrar o compromisso assumido pelos dois clubes.

André Mesquita, então presidente do U. Almeirim e Vasco Carvalho, no Footkart, chegaram a pensar nisto. Porque não concretizaram não altura?

Tema que já foi falado por diversas vezes e que sobre ele já foi tudo dito. Mas penso que a principal razão da não concretização do mesmo se deveu pela diferença de ideias e métodos de trabalho entre as equipas que os mesmos lideravam.

Sobre o Footkart, há pessoas que dizem que continua a ser uma pessoa próxima do clube. Como reage a isso?

De uma forma tranquila e serena dado que continuo a conversar com os elementos que compõem os órgãos sociais do mesmo de modo a colaborarmos de uma forma positiva em prol do futebol de formação em Almeirim.

O seu projeto é para quantos anos no U. Almeirim?

O meu projeto para o União Futebol Clube de Almeirim passa por devolver o clube à cidade e aos almeirinenses com um relvado novo e sem dívidas de modo a ser sustentável. Penso que, no final da presente época desportiva, o consigo pelo que … Depois de três anos de trabalho árduo e persistente penso que o vamos conseguir e será o nosso tempo. Ao fim de 14 anos de associativismo e dirigismo, penso ser o momento para fazer uma pausa e dar espaço para outras pessoas com novas ideias.

Como arranja tempo para ser professor …. presidente do U. Almeirim, dirigente nos bombeiros e um fervoroso adepto das corridas?

Com uma gestão minuciosa do meu tempo diário e com muito sacrifício familiar. Somos uma família de desportistas que nos permite conciliar muitas atividades lúdicas e associativas. Dar aulas é uma paixão / trabalho, o associativismo um modo de estar na sociedade e dar o retorno pelo que a vida me deu e correr a minha terapia mental e física. Tudo conjugado permite-me um bem-estar físico, social e mental.



“Estarei disponível para ajudar e contribuir”

Também integrou a lista do PS à Câmara. Tem ambições políticas?

Há muito que sou um fervoroso apoiante e amigo pessoal do atual presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, que me convidou num primeiro momento, mandato, para fazer parte da lista à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, num segundo momento, mandato, para fazer parte da lista à Câmara Municipal de Almeirim e num terceiro momento, mandato, para fazer parte da lista à Assembleia Municipal de Almeirim. Desempenhei sempre todos os mandatos com entusiamo e dedicação. Estarei sempre disponível para ajudar e contribuir em prol de Almeirim como tenho estado no passado com o atual Executivo.

Admite ser candidato à Câmara pelo PS?

Eu estou de bem com a vida e irei iniciar uma nova fase na minha vida profissional com a minha vinda para o Agrupamento de Escolas de Almeirim. Em 2025, farei 50 anos e tenho novos objetivos pessoais e sonhos para concretizar. Como referi anteriormente, estarei disponível para ajudar e contribuir em prol de Almeirim.