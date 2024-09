Investimento de 225.000 euros para cerca de 1,5 km de extensão

A Águas do Ribatejo está a realizar as obras de substituição da conduta distribuidora de abastecimento de água na Rua Febo Moniz, em Fazendas de Almeirim. A obra, numa extensão de cerca de 1,5 km, deverá ficar concluída até ao final do ano e implica um investimento de 225.000 euros com capitais próprios da AR.

Para além da nova conduta, uma das principais no abastecimento de água em Fazendas de Almeirim, serão substituídos todos os nós e ramais existentes.

A empreitada surge após a ocorrência de várias roturas nesta conduta, com impacto na qualidade do serviço prestado aos utilizadores e também nas perdas de água, o que levou a Águas do Ribatejo a optar pela sua substituição.

Esta operação inclui-se no plano de investimentos da AR que prevê a substituição gradual de condutas nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

Recordamos que a AR realizou investimentos na ordem dos 160 milhões de euros ao longo dos últimos 15 anos, grande parte dos quais exatamente para assegurar uma maior resiliência dos sistemas e a melhoria da qualidade do serviço prestado a todos os utilizadores dos sistemas.