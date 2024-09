Fazendense vence com goleada na 3ª jornada do campeonato distrital

A Associação Desportiva Fazendense venceu o Ouriense com goleada, no jogo da 3ª jornada do campeonato distrital da Associação de Futebol de Santarém.

A equipa de Fazendas de Almeirim conquistou os três pontos em casa, ao vencer por 4-0. Bacalhau marcou dois golos, enquanto que os restantes foram apontados por Torres Gomez e Pedro.

Com este resultado, os charnecos seguem na segunda posição da tabela, apenas superados pelo Ferreira do Zêzere que só sabe vencer nesta prova.

A segunda jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo foi de má memória para as equipas do concelho. O União de Almeirim e Benfica do Ribatejo perderam e o Paço dos Negros não foi além de um empate.

O União de Almeirim perdeu em casa frente ao Vilarense por 1-2 e complica as contas para se apurar para a próxima fase. O Benfica do Ribatejo foi derrotado em casa por 0-2 pelo Benavente e já não tem hipótese de passagem. O Paço dos Negros empatou a duas bolas, fora de portas, perante o Ortiga e já não consegue a passagem.