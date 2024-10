A DEFICIÊNCIA é o parente pobre das respostas sociais

O CRIAL tem 46 anos. Se recuarmos cerca de um terço desta bonita idade, será fácil de perceber a grande e evidente evolução na dimensão e qualidade das instalações e dos serviços prestados, sendo certo que todas as Direções, desde a primeira à atual, se orientaram por este propósito.

Este é um testemunho pessoal.

Já lá vão 12 anos à frente dos destinos de uma Instituição de referência, digna do maior respeito e carinho dos Almeirinenses, bem como dos concelhos vizinhos, que acolhemos e apoiamos de igual forma.

Já lá vão 12 anos em que esta Direção, assim como as anteriores, tem assumido como prioridade das prioridades, de uma forma altruísta e com uma dedicação totalmente desinteressada de quaisquer motivações pessoais que não seja a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a melhoria das condições e do bem-estar dos utentes, dos colaboradores, contribuindo muito para o “descanso” dos familiares diretos, que vivem dia a dia, ano após ano, este drama que aumenta com a incerteza: – Onde, ou com quem ficarão quando nós não pudermos mais? Quando um dia partirmos…?

A verdade é esta: – NINGUÉM OS QUER !…

Dizem alguns “iluminados”, com responsabilidades, mas sem conhecimentos, nem consciência da realidade!!! – Então, com o avançar da idade vão para lares de 3ª idade… há tantos…

“SANTA” ignorância…

1º – Não há vagas nos lares. E os valores das mensalidades são incomportáveis para utentes que têm uma reforma miserável e sem quaisquer ajudas! Mas isso já não é problema de quem sugere… É um problema de quem precisa…

2º – Quais são os lares dispostos a aceitar pessoas que, de uma forma naturalmente anormal, poderão condicionar o normal funcionamento dos utentes que preservam os seus momentos de paz e de bem-estar?

3º – E os familiares dos utentes dos lares? Aceitarão hipotéticas situações menos regulares, imprevisíveis ou mesmo conflitantes para os seus?

A verdade é esta: – NINGUÉM OS QUER !…

O que é que nos é dado a observar no dia a dia?

A preocupação, a construção e investimento em creches, em lares, em residências autónimas E MUITO BEM, repito, E MUITO BEM, porque os familiares dos potenciais utilizadores destes equipamentos têm de trabalhar e precisam de um lugar onde deixar os seus filhos, pais, parentes…

E as pessoas com deficiência, física e mental? Não têm também familiares que precisam de trabalhar? Não será um drama muito maior saber que não os podem deixar sozinhos em nenhuma circunstância???

As pessoas com deficiência precisam tanto destes equipamentos como quaisquer outras respostas sociais.

As famílias ditas normais esperam cerca de 25 anos para que os seus filhos iniciem uma vida própria, na esperança de que um dia mais tarde sejam eles, filhos, a tomar conta dos pais, em caso de necessidade.

Só que as pessoas com deficiência serão sempre filhos… serão sempre dependentes… NUNCA tomarão conta de ninguém.

Já lá vão 12 anos a ouvir, de quem tem obrigações e responsabilidades legais e acima de tudo sociais, palavras bonitas, promessas, discursos inflamados, cuja intenção é chegar aos corações de quem está menos atento, visitas de 4 em 4 anos, quase todas com um propósito que todos sabemos qual é…

O anterior responsável do ISS de Santarém, Sr. Possante Bento, durante o tempo que assumiu o cargo prejudicou o CRIAL. Primeiro, com uma dívida de quase cem mil euros liquidada só ao fim de um ano. Posteriormente, e já vão mais de 2 anos, com nova dívida ao CRIAL de uns milhares de euros. Esta, deixada de “herança” para que a atual diretora distrital, Dra. Paula Carloto, assumisse a responsabilidade, o que já aconteceu. Quando questionado oficialmente, a resposta do anterior responsável, diretor distrital, foi silêncio e desconsideração.

Elaborámos um projeto, absolutamente necessário, para ampliar o Lar Residencial com recurso aos fundos europeus, mas o mesmo ex-diretor não deu importância, criou entraves, protelou despachos e os prazos “caíram”.

Criámos, noutras respostas sociais, espaço, capacidade e condições para ir ao encontro das necessidades das famílias, que vão aumentando as listas de espera. O anterior responsável nunca quis assinar os protocolos.

Em 12 anos, muito mais haveria para dizer… e a lamentar… principalmente nos últimos 6 anos. A Deficiência é o parente pobre das respostas Sociais e por isso… NINGUÉM OS QUER!!

Vou terminar este testemunho pessoal manifestando a minha total disponibilidade e ainda mais vontade para levar por diante a melhoria de condições para “OS NOSSOS MENINOS”, deixando palavras da maior consideração às várias Direções que conduziram os destinos desta casa, mas acima de tudo o reconhecimento e gratidão aos colaboradores que tratam destes utentes com carinho e dedicação com se fossem seus.

Bem hajam.

José Carlos da Silva, presidente do CRIAL