Atletas de Almeirim nas 20 melhores do mundo de Taekwondo

Maria Francisca Moniz e Carolina Godinho, atletas da secção de Taekwondo dos 20kms de Almeirim, terminaram a sua participação no top 20 do Campeonato do Mundo Junior 2024, que se realizou na Coreia do Sul.

Maria Francisca Moniz classificou-se para os oitavos de final ao vencer a atleta da Bósnia Herzegovina por 2-0. Na fase seguinte perdeu frente à atleta da Sérvia. A atleta de Almeirim conquistou o 9º lugar neste mundial.

Já Carolina Godinho não conseguiu ultrapassar, no primeiro combate, a atleta do Irão, nos 16avos de final e conquistou o 17º lugar neste mundial.

O clube agradeceu o empenho das atletas nesta competição, apontando já para novos desafios no futuro.