Segunda semana das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos promove, até 26 de outubro, a VIII edição das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação com a dinamização de variadas atividades que pretendem estimular espaços de partilha e de interação entre a comunidade.

Na próxima quarta-feira, 9 de outubro, o Mercado de Cultura de Marinhais vai receber, pelas 18h30, o médico pediatra Hugo Rodrigues, para uma palestra e apresentação do seu livro “Porque é que o meu filho se comporta assim?”.

Hugo Rodrigues é Pediatra em Viana do Castelo, docente na Escola de Medicina da Universidade do Minho e formador pelo European Ressuscitation Council na área de Emergências Pediátricas.

Participa regularmente em programas de televisão, escreve para revistas e plataformas digitais, é autor de diversos livros e responsável pelo blog Pediatria para Todos.

No dia antes, 8 de outubro, destaque para a abertura do ano letivo da Universidade Sénior de Salvaterra de Magos, pelas 15h, no Celeiro da Vala, em Salvaterra de Magos.

A CPCJ de Salvaterra de Magos realiza o Seminário “Acolhimento Familiar/ Residencial de Crianças e Jovens” a 10 de outubro, quinta-feira, a partir das 9h, no Auditório Municipal “Escolas O Século”, em Salvaterra de Magos.

Já no sábado, 12 de outubro, a Câmara Municipal promove o espetáculo “Os Dias da Rádio” pela Companhia Rituais Dell Arte, um evento solidário a favor de Marta Leal, agendado para as 21h, no Mercado de Cultura de Marinhais.

Trata-se de um espetáculo de música e teatro, que pretende ser uma viagem pelo tempo, tendo como temática a importância da rádio nas décadas de 30, 40, 50 e 60 em Portugal e no mundo.

Em palco vai estar uma emissão fictícia do programa “Aguenta coração com tanta emoção” e algumas das rubricas mais populares da rádio, como Rádio Novela, um concurso de música, um momento de comédia, homenagem a Raul Solnado e aos Parodiantes de Lisboa, assim como temas musicais de Júlia Babo, Maria da Graça, Milú, Tristão da Silva e Madalena Iglésias, entre outros.