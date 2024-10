Dia Mundial do Animal celebrado em Santarém

O Dia Mundial do Animal foi assinalado, no dia 4 de outubro, em Santarém, com ações de sensibilização para a necessidade de proteger e respeitar os animais, uma iniciativa da IACA – Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, em parceria com o Município de Santarém, o FeedInov CoLab, a SmileDog – Cães Terapeutas, o Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) e o Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano.

Nuno Russo, vereador da Câmara Municipal de Santarém (CMS), com o Pelouro da Proteção Animal, Higiene Pública e Veterinária, referiu que “a comemoração deste dia tem como objetivo chamar a atenção para a condição e bem-estar dos animais e sensibilizar as pessoas para o cuidado e o respeito pelos animais. Devemos todos fazer a nossa parte em protegê-los e é exatamente o que o CROAS faz a todos os canídeos e felídeos ao cuidado do Município de Santarém, assegurando-lhe as melhores condições de vida possíveis, até serem adotados”.

O dia começou com uma visita ao CROAS – Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém com o objetivo de dar a conhecer o investimento nas instalações e equipamentos com vista à melhoria das condições de funcionamento, seguindo-se a entrega de dois mil quilos (2.000 Kg) de alimentação para animais de companhia à ASPA – Associação Scalabitana de Proteção Animal, oferecidos pelas empresas Avenal Petfood e Sorgal Pet Food, associadas da IACA.

A celebração deste dia pretende também sensibilizar os mais novos para as questões do bem-estar dos animais de companhia, para a prevenção do seu abandono e para a promoção da sua adoção responsável. Por esta razão, foi também realizada uma ação de informação e sensibilização sobre estes temas na Escola Básica 2, 3 Alexandre Herculano.

Na presença de alunos do 5º e 6º anos e com intervenções do Agrupamento de Escolas, da CMS, do CROAS, da IACA e da empresa associada demonstrou-se a importância dos animais na vida das pessoas. Por fim, a SmileDog deu a conhecer algumas atividades lúdico-didáticas que os cães treinados por esta entidade podem realizar, nomeadamente o seu potencial terapêutico, proporcionando aos alunos a interação com um cão terapeuta.