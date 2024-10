Cineteatro São João acolhe Fórum Igualdade na Juventude

O Município do Entroncamento comemora no próximo dia 24 de outubro, o Dia Municipal para a Igualdade, uma data que pretende sensibilizar para a promoção dos valores da Igualdade, Inclusão e Participação, apelando para a importância de uma vida par, inclusiva, igualitária entre homens e mulheres, promovendo uma cultura de inclusão e participação cívica dos cidadãos e das instituições.

Neste âmbito, o Cineteatro São João acolhe, no dia 24 entre as 09h00 e as 12h30, o Fórum Igualdade na Juventude.

Programa Fórum:

9h00 – Receção aos Convidados

9h30 – Sessão de Abertura – Presidente da Câmara Municipal – Jorge Faria

Momento Musical – Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento

9h45 – Isabel Ricardo (escritora e autora) – Igualdade de Género na Literatura

10h30 – Bruno Neto (Especialista em assuntos humanitários) – Igualdade e Alteridade no Caos

11h15 – Pausa para Café

11h30 – Luís Pinto (AIMA) – (DES)Igual

12h00 – Debate

Moderadora: Patrícia Fonseca (Jornalista do mediotejo.net)

Este Fórum é promovido pelo Município em parceria com o AECE – Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, com a Escola Profissional Gustave Eiffel, a AIMA e o mediotejo.Net.

Irá ainda decorrer, de 19 a 30 de outubro, na Galeria Municipal, a exposição de pintura de João Lança «Num mundo de diferença somos todos iguais».