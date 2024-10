Wine Creations da Alorna lança primeiro vinho

A Quinta da Alorna apresentou, no dia 14 no JNcQUOI Club, o Amphorae 2023, o primeiro vinho da linha Creations. “Esta edição exclusiva e irreverente nasce de uma antiga ânfora de barro, cuidadosamente preservada ao longo dos anos, o vinho que aqui fermentou dá agora origem a uma edição limitada de 813 garrafas”, revelam.

“Amphorae 2023 é o reflexo da nossa paixão, criatividade e ousadia em criar vinhos verdadeiramente únicos”, destaca ainda a Quinta da Alorna.

A “Wine Creations” é um centro de vinificação que alia a tradição à inovação e que foi desenhado ao longo de vários anos. É neste espaço que as uvas criteriosamente selecionadas na vinha são trabalhadas com recurso a um equipamento de monitorização que prevê a data ideal de colheita, avaliando o potencial da fruta e adaptando antecipadamente protocolos técnicos. Com o auxílio de equipamentos enológicos adequados a microvinificações, as uvas seguem o seu percurso com o mínimo de intervenção, preservando a expressão máxima da vinha até ao momento de prensagem em prensa tradicional.