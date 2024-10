Rodrigo Castelo homenageado na abertura do Festival Nacional de Gastronomia

A 43ª Edição do Festival Nacional de Gastronomia – FNG foi inaugurada na quinta-feira, dia 17 de outubro, na Casa do Campino, e contou com a participação de José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, de João Teixeira Leite, Presidente da Câmara de Santarém, de João Moura, Secretário de Estado da Agricultura e de José Santos, Presidente da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

A cerimónia contou com a entrega do Prémio Nacional da Gastronomia, Dr. Francisco Armando Fernandes, a Alexandra Prado Coelho, jornalista do Jornal “Público2″, desde sua fundação. Desde 2011 que se dedica, sobretudo, a temas ligados à alimentação, dos produtores aos restaurantes, das novas tendências gastronómicas. Esta distinção pretende homenagear o investigador na área da História da Alimentação e antigo consultor cultural do Festival Nacional de Gastronomia – Dr. Francisco Armando Fernandes.

A inauguração do FNG contou ainda com a entrega da mais alta distinção do Município – a Medalha de Ouro da cidade de Santarém, ao Chef Rodrigo Castelo, Embaixador da Gastronomia de Santarém e proprietário do Restaurante Ó Balcão, galardoado com uma estrela Michelin e com uma ‘Estrela Verde’, que destacou internacionalmente o extraordinário trabalho do Chef, no campo da sustentabilidade.

O festival termina a 27 de outubro e decorre na Casa do Campino.