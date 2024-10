Presidente da ULS Lezíria destaca relevância dos Cuidados de Saúde Primários no fortalecimento do SNS

O 15.º Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF) decorreu esta sexta-feira e sábado no Centro Nacional de Exposições de Santarém e contou com o apoio institucional da Unidade Local de Saúde da Lezíria, com diversos profissionais a integrar a Comissão Organizadora Local.

Sob o lema “Juntos na mudança: o futuro depende de nós”, o evento proporcionou um espaço crucial para debater o futuro dos cuidados de saúde primários em Portugal, bem como os desafios que surgem com as recentes reformas no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Na sessão de encerramento, Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, elogiou a participação ativa de todos os presentes e a diversidade de temas discutidos. “Foi uma oportunidade valiosa para aprofundar a evolução da contratualização nos cuidados de saúde primários, um processo que se revela mais avançado do que o existente nos hospitais. Este é um exemplo que os hospitais devem considerar”, afirmou.

A presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria destacou ainda a discussão de temas importantes, como o acesso aos cuidados de saúde, a implementação da inteligência artificial na saúde, a evolução das carreiras dos secretários clínicos, a gestão e a liderança.

“Considero que a liderança é o todo e, na ULS Lezíria, penso que a grande força do Conselho de Administração é sermos um grupo que acredita na necessidade de aproximar os cuidados primários e hospitalares e eliminar as barreiras que possam existir. Citando o Dr. António Arnaut, que afirmava que o SNS é a trave mestra da nossa saúde, acrescento que os cuidados primários são um dos pilares fundamentais para assegurar a sua robustez”, enfatizou.

Tatiana Silvestre expressou a sua gratidão a todos os participantes pela troca de conhecimentos, realçando que “a visão dos cuidados de saúde primários é essencial para o fortalecimento do SNS”.

A sessão de encerramento também contou com as intervenções de Ana Ferrão, presidente do 15.º Encontro Nacional das USF, André Biscaia, presidente da Direção da USF-NA, e João Rodrigues, presidente da Mesa de Assembleia Geral da USF-NA, que efetuaram um balanço do evento.

No encerramento, houve espaço ainda para a entrega de prémios “Acontece’24”, que coube a Tatiana Silvestre.

O evento foi promovido pela USF-AN (Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar) e recebeu apoio de várias entidades locais, incluindo a ULS Lezíria, além do Município de Santarém, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Instituto Politécnico de Santarém. Estiveram reunidos cerca de 550 profissionais de saúde de todo o país, incluindo 80 representantes da ULS Lezíria.