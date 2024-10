Bombeiros combatem incêndio em pesado de mercadorias na Tapada

Um princípio de incêndio deflagrou num veículo pesado de mercadorias, na manhã desta terça-feira, dia 22 de outubro, na localidade da Tapada, Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o incêndio teve o seu início no rodado traseiro do trator, mas a rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Almeirim evitou que o mesmo se propagasse ao restante veículo. O camião ficou imobilizado no cruzamento da EN114 com a EN368. O alerta foi dado pelas 9h48.

Nas operações de socorro no local estiveram cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. O trânsito sofreu constrangimentos no sentido Santarém/Almeirim.