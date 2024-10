Almeirinense comanda equipa técnica do CD Marienses dos Açores

Marco Sampaio Paixão, de Almeirim, é o novo treinador do Clube Desportivo Marienses, equipa de andebol de Vila do Porto, Açores, que milita no campeonato nacional da 2ª divisão.

Marco Sampaio Paixão, de 27 anos, que até ali integrava a equipa técnica do Belenenses, substituiu no cargo Luís Figueiredo, que rescindiu com a equipa açoriana. No primeiro jogo, o técnico almeirinense conquistou os primeiros pontos da época, ao vencer o Sismaria por 19-17.

Para além do Belenenses, o treinador de Almeirim já fez parte de trabalhos nas equipas técnicas das seleções nacionais femininas e com passagens por vários clubes, nomeadamente o 3A’s, onde foi jogador e treinador, Almada AC e Associação Solidariedade Social Assomada.