Feira do Livro de Coruche celebra Camões

A Feira do Livro de Coruche cumpre em 2024 a sua 40.ª edição, consolidando-se como evento literário e cultural de referência na região. Entre os dias 1 e 10 de novembro, o público é convidado a mergulhar num diversificado programa que inclui lançamentos de livros, debates, animação infantil, espetáculos musicais e teatrais, bem como momentos de reflexão sobre cultura e literatura. Este ano num cenário a transbordar arte, legado pela Bienal de Coruche, a Feira reafirma o seu compromisso de fomento do gosto pela leitura e do diálogo em torno da produção literária e artística, através de uma programação abrangente e acessível a todas as idades.



O evento destaca-se não só pelo vasto programa de atividades, como também pela presença de autores de renome, entre os quais José Milhazes, Maria Inês Almeida, Joana Cruz, Maria Francisca Gama, Jorge Serafim e João Tordo. Também em destaque, a comemoração dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, uma homenagem transversal que perpassa diversas iniciativas ao longo da Feira.