Mana Costa também se estreia na Liga Feminina

Depois de Matilde, a irmã gémea segue as pisadas e também já somou os primeiros minutos no Campeonato Nacional Feminino BPI.



Madalena Costa fez a estreia no principal campeonato no dia 12 de outubro, ao ser lançada pelo treinador Gonçalo Nunes aos 72 minutos da vitória do Torreense por 5-1 frente ao Famalicão.



As manas Costa estão no Torreense desde a temporada passada.