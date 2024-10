Câmara Municipal de Almeirim recebe prémio RUTIS 2024

O Cine Teatro de Almeirim acolheu, no dia 16 de outubro, a XVIII Reunião Magna das Universidades Seniores, promovida anualmente pela RUTIS – Rede de Universidades Seniores. O evento reuniu dirigentes das universidades seniores de todo o país para debater o futuro desta rede e partilhar ideias inovadoras para o seu desenvolvimento.

A sessão contou com a presença especial, em vídeo, da Secretária de Estado da Ação Social, Clara Marques Mendes, que se dirigiu aos participantes com uma mensagem de apoio e incentivo. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, participou presencialmente no encontro, reforçando o compromisso da autarquia com o envelhecimento ativo e o apoio à RUTIS.

Durante a cerimónia, foi entregue o Prémio RUTIS 2024 à Câmara Municipal de Almeirim, em reconhecimento pelo apoio constante ao desenvolvimento da rede das universidades seniores, um contributo essencial para a valorização e expansão desta iniciativa em todo o território nacional.

A agenda do encontro incluiu a apresentação do Relatório de Atividades referente ao ano letivo 2023/2024, bem como o Plano de Atividades e Orçamento para 2024/2025. Foram também discutidas diversas propostas, com o objetivo de delinear estratégias que possam fortalecer e modernizar as universidades seniores em Portugal, garantindo a sua sustentabilidade e continuidade.

A RUTIS reiterou o seu compromisso em promover o envelhecimento ativo e a aprendizagem ao longo da vida, destacando a importância das universidades seniores como espaços de formação, convívio e bem-estar para a população sénior. A XVIII Reunião Magna foi mais um passo significativo na consolidação deste movimento, que continua a crescer e a ganhar relevância em todo o país.