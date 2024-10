Lidl apoia com 2500 euros os Bombeiros de Abrantes

O Lidl Portugal volta a reconhecer a importância crucial do trabalho dos bombeiros, apoiando os Bombeiros Portugueses com 45.000 euros. O valor será repartido por 18 corporações de norte a sul do país, uma por distrito.

Na sequência do seu compromisso de apoio à comunidade, e numa altura de rescaldo dos incêndios que assolaram o país no passado mês de setembro, o Lidl vai ajudar com 2.500 euros uma corporação de bombeiros de cada distrito, o que perfaz um total de 45.000 euros para os soldados da paz. Esta iniciativa está integrada na estratégia de Sustentabilidade ‘Mais Lidl’, alicerçada em três princípios de atuação: Mais para o Planeta, Mais para a Comunidade e Mais para Si.

No passado mês de julho, as lojas Lidl, de norte a sul do país, desafiaram os seus clientes a aderir às faturas eletrónicas, através da app Lidl Plus, com o duplo objetivo de sensibilizar os clientes para a redução do uso de papel, contribuindo para a preservação do ambiente, e de apoiar os Bombeiros Portugueses.

A loja de cada distrito que obteve o maior número de novos clientes a aderirem às faturas eletrónicas, entrega agora 2.500 euros a uma Corporação de Bombeiros do seu distrito. Em Santarém, a loja de Abrantes entregará à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes, para ajudar na aquisição de equipamento de estabilidade e um gerador.

Desde 2016 que o Lidl Portugal apoia a Liga dos Bombeiros Portugueses e anualmente faz chegar, através das suas lojas e entrepostos de todo o país, bens alimentares a quem está no terreno no combate às chamas. No total, o Lidl já entregou mais de 120 paletes, que se traduziram em quase 186.000 alimentos doados aos Bombeiros. Adicionalmente, no ano passado, por ocasião do 2º aniversário da app Lidl Plus, o Lidl doou 36.000 euros a 18 corporações de bombeiros, uma por distrito.