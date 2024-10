Bombeira de Almeirim conquista pódio no “Santarém On Fire”

Cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim participaram na prova de resistência “Santarém On Fire”, no passado sábado, dia 26 de outubro, que contou com 187 bombeiros de todo o país.

Nesta competição, os bombeiros percorreram cerca de 800 metros, com uma elevação máxima de 115 metros, totalmente equipados com o seu equipamento de proteção individual, tendo como objetivo completar o percurso no menor tempo possível.

A bombeira de Almeirim Cátia Lopes esteve em destaque ao conquistar o 3º lugar no seu escalão. Para além de Cátia, participaram ainda os bombeiros Francisco Ferro, Hugo Silva, Gonçalo Grilo e Luís Correia.