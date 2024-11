“Temos o sonho de colocar o União de Almeirim no patamar que merece”

Nuno Guerra, o novo treinador do U. Almeirim assume que o grande objetivo é recolocar o clube na 1.ª Divisão Distrital. O técnico, que foi campeão em Alpiarça, na temporada passada, não tem medo e coloca a fasquia elevada.

Que objetivos tem o U. Almeirim para este campeonato?

O objetivo único é subir de divisão e claro, se possível, trazer o “caneco” para Almeirim, mas vai ser uma tarefa muito difícil. Estamos aqui com esse propósito, subir de divisão. Não fazia sentido outra coisa. Estamos a falar numa segunda distrital e ninguém desce, portanto, o objetivo é ganhar e tentar a subida.

Mas assumi-lo dessa forma taxativa também acarreta uma pressão acrescida?

Sim, porque, no início, quando falámos com a Direção, passava mesmo por esse objetivo, a subida, portanto é nisso que nos vamos focar, mas conscientes de que vai ser extremamente difícil, ainda mais agora que o formato foi alterado. Não tenho problema nenhum em assumir porque quando me convidaram, foi mesmo com esse objetivo. No entanto, as coisas também podem correr mal e se for esse o caso eu também estou cá para assumir.

Nesta fase ainda não se viram todos os adversários, no entanto quais serão as equipas que terão os mesmos objetivos?

Não tenho dúvidas do Moçarriense. Marinhais, AREPA, Forense e Pontével, que também é uma boa equipa. Rio Maior também fez uma aposta bastante interessante. Há um bom equilíbrio entre as equipas. Ou seja, vai ser um campeonato muito duro, e estamos aqui a falar em cinco, seis equipas, e só haverá dois lugares. Sabemos deste risco e, de facto, é um risco dizermos que “queremos subir de divisão”. E é isso que eu quero, é isso que os jogadores querem. É o que eu digo: o U. Almeirim é “um gigante adormecido”, com a união de todos nós, da Direção, de toda a equipa técnica, dos meus colegas que me acompanham, dos jogadores, dos sócios, de todos os simpatizantes e de toda a cidade de Almeirim. É importantíssimo estarmos todos unidos e se, não estivermos unidos, isso não é bom, e eu espero que o União de Almeirim seja “união” mas “união de toda a gente”, e que envolva todos nós e que nos apoiem também. E já sabemos que uns dias vão correr bem, outros vão correr mal, e outros dias até bem-mal, mas estou preparado porque o futebol é mesmo isto.

E vem também o conhecimento, e alguns jogadores que consigo conseguiram a promoção da temporada passada?

Fui muito feliz onde estava, e agradeço também a oportunidade que me deram, e agora aqui, também me desafiei. Saí um bocadinho da minha zona de conforto, porque de facto, foi isso que também me fascinou. E quando falaram que, o que era pretendido pela Direção era a subida de divisão, isso de facto, mexeu comigo e era ótimo duas subidas seguidas. E claro que há jogadores que me acompanharam, há outros com quem já tinha trabalhado, outros que estou a trabalhar pela primeira vez agora, mas que me dão também garantias para além da qualidade desportiva, mas também humana, que acho fundamental para atingirmos o nosso tão ambicionado objetivo que é subir de divisão.