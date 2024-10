CIMLT assina Protocolo “RecolhaBio”

No passado dia 28 de outubro procedeu-se à cerimónia de assinatura do terceiro Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira “RecolhaBio – Apoio à Implementação de Projetos de Recolha Seletiva de Biorresíduos 2024”. A cerimónia decorreu no Ministério do Ambiente e Energia, com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Através deste Protocolo, entre a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e o Fundo Ambiental, é disponibilizado um montante de cerca de 600 mil euros para apoiar projetos na área dos biorresíduos, tendo como beneficiários os municípios e entidades gestoras de biorresíduos da região da Lezíria do Tejo.

A CIMLT tem vindo, desde 2022, a celebrar Protocolos com o Fundo Ambiental, para apoiar políticas ambientais, concretamente em projetos na área dos resíduos e da economia circular.

O primeiro Protocolo foi assinado em 24 de agosto de 2022 e teve uma dotação de cerca de 630 mil euros, para apoiar a implementação de sistemas de recolha seletiva de biorresíduos. Este valor permitiu investir em projetos de compostagem doméstica e comunitária, ações de sensibilização da população para a valorização dos biorresíduos e também na aquisição de viaturas elétricas de recolha de resíduos.

Com o segundo Protocolo, assinado em 16 de novembro de 2023, pretendeu dar-se continuidade aos projetos em execução, com um montante global de cerca de 282 mil euros aos quais se junta agora esta nova verba decorrente do terceiro Protocolo.