Banco Alimentar lança campanha para voluntários

No fim de semana de 30 de novembro e 1 de dezembro, decorre, em todo o país, mais uma campanha de recolha de alimentos para famílias carenciadas organizada pelo Banco Alimentar (BA). Neste sentido vimos apelar a todos os que possam colaborar nesta ação que se resume a duas horas da vossa disponibilidade, num desses dois dias.

À semelhança de anos anteriores, estamos com alguma dificuldade em “recrutar” voluntários para esta iniciativa que através do BA e de instituições de Almeirim (FAC, Santa Casa da Misericórdia, Centro Paroquial de Bem Estar Social, CRIAL, etc.) beneficia tantas famílias carenciadas.



Poderão fazer o favor de se inscreverem a partir do formulário cujo neste link, ou entrar em contacto comigo, caso queiram colaborar como voluntários.