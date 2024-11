Centenas participam em caminhada para assinalar o Dia Mundial da Diabetes

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) organizou hoje, 9 de novembro, uma Caminhada Cultural em Santarém, reunindo cerca de 200 participantes para celebrar o Dia Mundial da Diabetes, assinalado a 14 de novembro. Esta iniciativa, promovida pelo Grupo de Diabetes Pediátrica do Hospital Distrital de Santarém, contou com o apoio da Câmara Municipal de Santarém (CMS) e do grupo desportivo pace.makers, e teve como mote “Cultura e saúde em cada passo”, promovendo a saúde e a valorização cultural da cidade.

A abertura contou com as intervenções de Tatiana Silvestre e Hugo de Sousa, respetivamente presidente e vogal executivo do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Filipa Vilarinho, coordenadora do Grupo de Diabetes Pediátrica do HDS, Fernanda Silva, enfermeira do Grupo, Alfredo Amante, vereador com pelouro da Saúde do Município de Santarém, assim como com a presença de Luís Rodrigues, presidente da Direção do grupo desportivo pace.makers.

A caminhada passou por diversos pontos históricos e culturais de Santarém, incluindo a Praça Sá da Bandeira, Rua Serpa Pinto, Praça isconde Serra do Pilar, com visita às igrejas de Nossa Senhora de Marvila e Nossa Senhora da Graça. O evento culminou no miradouro das Portas do Sol, com uma largada de balões simbólica e uma pesquisa de glicemia.

Este evento teve como principal objetivo sensibilizar a população para a importância da atividade física e da deteção precoce da diabetes, reforçando o compromisso da ULS Lezíria com a saúde e o bem-estar da população.

A adesão do público sublinhou o sucesso da iniciativa, que aliou a prevenção da diabetes à celebração da cultura de Santarém.