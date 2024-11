Padel: AlmeirINN Padel/Espaço Condomínio no nacional

As atletas da equipa AlmeirINN Padel/Espaço Condomínio em padel vão voltar a jogar na Fase Final da Liga de Clubes 2024. Na categoria F4 foram apuradas apenas as 11 melhores equipas a nível nacional.



Diana Silva, Carolina Neves, Filipa Jourdan, ⁠Beatriz Pereira Fernandes, Maria Clara Neves, Telma Figueiredo, ⁠Leonor Russo, ⁠Susana Franco, Inês Monteiro Ferreira, Andreia Dias, Isabel Dias Carvalho e ⁠Joana Caetano são as representantes do concelho de Almeirim na categoria F4.

As jogadoras estiveram presentes nesta fase nacional em 2022, em 2023 não se apuraram e este ano estão de volta.

Nos 1/8 de Final vão jogar contra Arrábida Padel no sábado às 9h30 no Oeiras Padel Academy. Se vencerem jogam ainda no sábado os 1/4 de final contra a equipa SISTEMÁTICA / Ovar Padel