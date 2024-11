Evento solidário promete animação em Vila Chã de Ourique

A comunidade de Vila Chã de Ourique vai viver uma noite especial e repleta de boa disposição, no próximo dia 29 de novembro, a partir das 19h00, num evento organizado pelos pais e encarregados de educação das crianças do Jardim de Infância da localidade. A iniciativa visa angariar fundos para a melhoria das infraestruturas da escola e promete ser um momento de união e diversão para todos os visitantes.

Após o sucesso do evento do ano passado, que permitiu a aquisição de importantes equipamentos como ar condicionado para o salão da pré-escola, um termo acumulador para a cozinha e um forno elétrico, este ano a organização tem ainda mais motivos para se orgulhar da continuidade do projeto. O evento contará com uma tenda, com o objetivo de aumentar a capacidade de recepção e garantir que todos os que queiram apoiar a causa possam participar.

“Ao longo deste ano, conseguimos realizar melhorias significativas nas condições do Jardim de Infância, mas o nosso trabalho não pára por aqui”, afirma uma das organizadoras, adiantando que querem “continuar a proporcionar um ambiente acolhedor e confortável para as nossas crianças, e para isso contamos com a ajuda de todos que venham a esta grande festa”.

A noite será recheada de animação, com várias atividades pensadas para agradar a todas as idades. Músicas, jogos e surpresas estão garantidos, prometendo fazer deste evento uma experiência inesquecível para a comunidade local. A organização convida todos a comparecerem e a contribuírem para um futuro melhor para as crianças da freguesia.

O evento será uma excelente oportunidade para, além de se divertirem, os habitantes de Vila Chã de Ourique e das localidades vizinhas se unirem em prol de uma causa importante: o bem-estar e o desenvolvimento das futuras gerações. Não perca esta grande festa e junte-se ao Jardim das Sopas para fazer desta noite um momento memorável.