Mais de 600 inscritos na corrida São Silvestre de Almeirim

A 2ª edição da corrida São Silvestre de Almeirim realiza-se no próximo dia 28 de dezembro, nas ruas da cidade de Almeirim. A prova com dois percursos: A corrida de 10km – Fitness Factory – Almeirim e a Mini Caminhada 5km – Farmácias Mendonça.

O limite de inscrições está fixado em mil participantes e, há data de hoje, mais de 600 atletas já estão inscritos nesta prova que promete animar a noite almeirinense. As inscrições, a preços promocionais, terminam no próximo dia 21 de novembro, sendo que o dia 15 de dezembro é a data final de inscrições.

A organização oferece um kit bastante generoso, com direito a uma sandes de porco no espeto no fim da corrida e ainda animação com DJ’s, em espaço coberto com serviço de bar.

A prova inicia na Avenida 25 de Abril e termina no Parque Desportivo Municipal, junto ao Pavilhão Alfredo Bento Calado.