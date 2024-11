O festival de cinema 3in1 Film Fest está de volta a Almeirim para a sua 6ª edição, numa organização da Alentejo e Ribatejo Film Commission. Entre os dias 21 e 24 de novembro, o Cine Teatro de Almeirim será palco de um programa recheado de um diversidade de filmes

Este ano, o festival recebeu a inscrição de 115 filmes, estando em exibição mais de 40 destes, ao longo de 19 sessões, nos quatro dias de festival.

Entre as temáticas do festival estão: filmes de animação, ficção, documentários, curtas e muito curtas, making ofs e filmes de escolas.

A Alentejo e Ribatejo Film Commission é uma associação sem fins lucrativos, com 7 anos de existência que tem por missão promover e levar o cinema para perto das pessoas, tendo apoiado logisticamente muitas produções nacionais e estrangeiras.

A ARFC já fez nove tertúlias de cinema, colaborou com nove municípios na promoção do cinema no Ribatejo e Alentejo. A ARFC também trabalha junto com as escolas, procurando despertar o interesse dos mais jovens para esta área cultural. Um dos grandes projectos da ARFC é o festival de cinema 3in1 Film Fest, em Almeirim, que vai agora para a sua 6ª edição.

O Jornal O Almeirinense é parceiro media do evento.